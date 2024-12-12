Кино влияет на театр – режиссёр Тимур Кулов
Кино влияет на театр, заявил режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.
«Кинематограф очень влияет на театр. Я люблю кино, смотрю много фильмов, и это всегда доставляет мне большое удовольствие. Кино с сегодняшним театром очень рядом, потому что зритель, который приходит в театр, смотрит много сериального, киношного и так далее», – отметил Тимур Кулов и уточнил, что несильно разделяет театр и кино.
«Кино влияет на театр, я это не скрываю. В кино много сделано и много чего можно по-хорошему творчески почерпнуть, художественно подворовать – и наоборот», – заметил режиссёр.
При этом Тимур Кулов кино пока что не занимался и отдаёт сейчас предпочтение театру, так как считает, что ещё можно очень много нового сделать именно в этом направлении.
Режиссёр театра Тимур Кулов – о «Кулов-фесте»: Интересная практика – делать фестивали в честь ныне живущих людей
Псковичей приглашают увидеть полотна, не вошедшие в состав постоянной экспозиции Псковского музея-заповедника
Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»
«Обесчеловечивание героя»: режиссёр Тимур Кулов рассказал о премьере спектакля «Каинова печать» в Пскове