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Культура

Кино влияет на театр – режиссёр Тимур Кулов

Кино влияет на театр, заявил режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Фото: ПАИ

«Кинематограф очень влияет на театр. Я люблю кино, смотрю много фильмов, и это всегда доставляет мне большое удовольствие. Кино с сегодняшним театром очень рядом, потому что зритель, который приходит в театр, смотрит много сериального, киношного и так далее», – отметил Тимур Кулов и уточнил, что несильно разделяет театр и кино.

«Кино влияет на театр, я это не скрываю. В кино много сделано и много чего можно по-хорошему творчески почерпнуть, художественно подворовать – и наоборот», – заметил режиссёр.

При этом Тимур Кулов кино пока что не занимался и отдаёт сейчас предпочтение театру, так как считает, что ещё можно очень много нового сделать именно в этом направлении.

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