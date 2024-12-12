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Общество

В Псковской области назвали самые подорожавшие за неделю продукты

Самые подорожавшие с 2 по 9 декабря в Псковской области продукты назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Вот уже шестую неделю цены на некоторые овощи серьёзно растут. Так, свежие огурцы продолжают занимать лидирующую позицию с высоким ценником: они подорожали на 7,85 %. Морковь выросла в цене на 5,91 %, свежие помидоры – на 2,42 %, репчатый лук – на 1,48 %.

Ценник на некоторые другие категории продуктов также повысился. Куры охлаждённые и мороженые возросли в цене на 3,06 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 2,97 %, подсолнечное масло – на 1,52 %, мясные консервы для детского питания – на 1,49 %, сосиски и сардельки – на 1,29 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,26 %.

Напомним, что из-за многочисленных обращений граждан ФАС России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Внеплановые проверки проходят в семи компаниях-производителях в Москве, Омске, Барнауле, Ижевске, в Свердловской и Вологодской областях.

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