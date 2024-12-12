Михаил Ведерников: Представительство Псковской области в Москве в полной мере выполняет свои задачи
Серию совещаний и консультаций по рабочим вопросам провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь в рабочей поездке в Москве. Также организован ряд встреч и переговоров с потенциальными инвесторами, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.
«Представительство Псковской области в Москве в полной мере выполняет свои задачи. Работаем», – подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников принял участие в деловой программе международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве.
Михаил Ведерников: Представительство Псковской области в Москве в полной мере выполняет свои задачи
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