Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2025 год

11:23, 13 декабря 2024, ПАИ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году. Также был опубликован список разрешенных средств обучения и воспитания для выполнения заданий.

Досрочный период ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 23 июня, а дополнительный – с 4 по 23 сентября. Как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут пересдать один из сдаваемых предметов 3 и 4 июля.

Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по истории, литературе и химии. Математика (базовый и профильный уровень) запланирована на 27 мая, русский язык – на 30 мая. Обществознание и физику будут сдавать 2 июня, а биологию, географию и письменную часть иностранных языков – 5 июня. Информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоятся 10-11 июня. Резервные дни для всех предметов предусмотрены с 16 по 23 июня.

Выпускники 9-х классов сдадут ОГЭ в следующие даты: досрочный период – с 22 апреля по 17 мая; основной – с 21 мая по 2 июля; дополнительный – с 2 по 23 сентября.