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Врач из Пскова: Еда превратилась в круглосуточный способ порадовать себя

Еда стала круглосуточным способом порадовать себя, который в итоге ведёт к ожирению, констатировала врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Если мы исключаем медицинские причины набора веса вроде проблем с щитовидной железой, органических поражений участков мозга, которые отвечают за насыщение, то к работе с людьми с ожирением должен обязательно подключаться психолог», – уверена специалист.

Зачастую расстройства пищевого поведения связаны именно с психологическими проблемами, отметила Олеся Масленникова. «В современном мире еда часто – не способ насыщения, а способ порадовать себя среди бесконечного стресса. Еда становится удовольствием и отдушиной. К тому же появление доставок еды, когда тебе хоть в два ночи привезут что угодно, даёт дополнительный стимул для переедания. И всё это запивается энергетиками, которые прямо бич нынешних студентов», – рассказала медик.

Избыточный вес есть у 50 % населения России, в том числе у 25 % детей, уточнила Олеся Масленникова. «И это только те, кто пришёл к врачу, – обратила внимание специалист. – Хуже всего дела обстоят в странах арабского мира, лучше всего в Японии и Вьетнаме».

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