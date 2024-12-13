Пиво снижает тестостерон и приводит к импотенции у мужчин – медик из Пскова

16:03, 13 декабря 2024, ПАИ

Пиво снижает тестостерон и приводит к импотенции у мужчин, сообщила врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мужчины толстеют реже женщин, если, конечно, не злоупотребляют алкоголем, особенно пивом. В этом случае развивается ожирение по женскому типу, начинают преобладать эстрогены, которые снижают уровень тестостерона, который влияет на потенцию. После 40 лет снижение тестостерона и так происходит, поднять его можно только физической активностью, причём это не ходьба и не бег, а работа с тяжёлыми весами в зале. Придётся попотеть», – констатировала Олеся Масленникова.

Женщины склонны к полноте больше, чем мужчины, особенно после 40 лет, когда организм начинает покидать эстроген. «Эстроген, кстати, как раз находится в жировой ткани, поэтому для женщин она очень важна. Не нужно высушивать себя», – рекомендовала Олеся Масленникова.