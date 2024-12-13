Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

12:52, 13 декабря 2024, ПАИ

Самые подешевевшие с 2 по 9 декабря продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, колбаса варёная подешевела на 2,76 %, свёкла столовая – на 1,58 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 1,51 % и молоко питьевое пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 1,16 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 2 по 9 декабря продукты в Псковской области. Лидирующие позиции по подорожанию продолжают занимать овощи. Больше всего в цене выросли огурцы и морковь: на 7,85 % и 5,91 % соответственно.