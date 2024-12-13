Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

12:48, 13 декабря 2024, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

12 декабря в 6:50 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 50-летнего мужчину, который пронёс через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.