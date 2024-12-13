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Общество

Врач из Пскова: Не надо портить Новый год ЗОЖем

Не портить новогоднюю ночь чрезмерным увлечением ЗОЖем посоветовала врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Желательно, конечно, вообще не есть ночью, но не надо ЗОЖем портить себе Новый год. Поэтому выход такой – не голодать 31 декабря, чтобы после полуночи накинуться на салаты. В этот день нужно и завтракать, и обедать, и ужинать, а в полночь легко перекусить. Сам новогодний пир можно сдвинуть и на утро», – порекомендовала Олеся Масленникова.

Снизить калорийность новогоднего стола поможет замена магазинного майонеза в салатах домашним или другим соусом. Оливье можно заправить легким йогуртом с горчицей.

«Ещё можно попробовать обмануть себя маленькими тарелками и небольшими салатниками, – отметила специалист. – Не стоит наготавливать как в последний раз и потом доедать, «чтобы не пропало». Важно также соблюдать питьевой режим, но пить не во время еды, иначе размываются пищевые ферменты. Пить лучше спустя два часа или хотя бы через некоторое время, не сразу. Газировку и алкоголь стоит заменить компотом или другими напитками из фруктов».

Медик также посоветовала тщательно пережевывать пищу, чтобы организму было легче справляться со съеденным, а насыщение наступало бы быстрее. Олеся Масленикова рекомендовала провести новогодние каникулы активно, выбирая в качестве развлечений коньки, лыжи, прогулки и походы в баню.

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