Рисунок жителя Псковской области станет коллекционной новогодней открыткой

13:25, 13 декабря 2024, ПАИ

Музей Победы подвел итоги международного конкурса рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы». Традиционно конкурс проводится в преддверии Нового года, в этот раз он был посвящен Году семьи. В числе лучших работ оказался рисунок жителя Псковской области. 14-летний Станислав Редькин с открыткой «Новогоднее письмо» занял 3-е место в возрастной категории 12–14 лет. Об этом ПАИ сообщили в Музее Победы.

«Конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы» проводится уже в седьмой раз. Каждый год количество участников растет, в этом году конкурс рекордно собрал более 26 тысяч работ. К творческому состязанию присоединились не только жители из всех регионов России, но и авторы из более чем 10 стран. По решению жюри конкурса было выбрано 15 лауреатов в пяти возрастных категориях, также победители определены в спецноминациях и по результатам открытого голосования», – рассказали в Музее Победы.

Церемония награждения победителей пройдет 20 декабря в музее на Поклонной горе. На торжественном мероприятии будут отмечены авторы лучших новогодних открыток. Авторов лучших работ поздравит и наградит памятными подарками главный Дед Мороз из Московской усадьбы, а также представители Музея Победы, Фонда Оксаны Федоровой, Новогодней столицы России 2025 – города Кирова, издательства «Малыш», фабрики «Иней» и другие почетные гости. Музей Победы презентует лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток с работами победителей. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок.

Увидеть рисунки победителей и всех конкурсантов можно на виртуальной выставке, которая размещена на официальном сайте Музея Победы.