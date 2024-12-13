Медали «За содействие СВО» вручили профсоюзным лидерам Псковской области

17:25, 13 декабря 2024, ПАИ

Медалями «За содействие СВО» за активную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся на передовой, по решению одного из псковских спецподразделений награждены председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, член АНО «Дружина», ветеран боевых действий Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сегодня ваша патриотическая гражданская позиция особенно важна для наших ребят – участников боевых действий, и, поверьте, она по достоинству оценивается обществом. Уверены, что ваше благородное дело – путь к нашей общей победе!» – отметил представитель руководства спецподразделения.

Напомним, что благодаря активной позиции лидера Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с осени 2022 года организация совместно с региональными организациями профсоюзов и профучреждениями оказала помощь бойцам СВО на сумму более четырёх миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки, на передовую передали подушки и одеяла, автомобиль УАЗ и автозапчасти, различные инструменты и строительные материалы, медикаменты, а также минеральную и питьевую воду «Хиловская». Кроме того, сотрудники облсовпрофа перечисляли свой дневной заработок в фонд патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих».

В свою очередь Псковская областная организация Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, возглавляемая Игорем Ивановым, в 2015 году в числе первых профорганизаций страны заключила соглашение о сотрудничестве с профсоюзом «Инновация», на тот момент ЛНР, признав независимость республик Донбасса, а также неоднократно направляла гуманитарную помощь для жителей Луганска.