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Медали «За содействие СВО» вручили профсоюзным лидерам Псковской области

Медалями «За содействие СВО» за активную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся на передовой, по решению одного из псковских спецподразделений награждены председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, член АНО «Дружина», ветеран боевых действий Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Сегодня ваша патриотическая гражданская позиция особенно важна для наших ребят – участников боевых действий, и, поверьте, она по достоинству оценивается обществом. Уверены, что ваше благородное дело – путь к нашей общей победе!» – отметил представитель руководства спецподразделения.

Напомним, что благодаря активной позиции лидера Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с осени 2022 года организация совместно с региональными организациями профсоюзов и профучреждениями оказала помощь бойцам СВО на сумму более четырёх миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки, на передовую передали подушки и одеяла, автомобиль УАЗ и автозапчасти, различные инструменты и строительные материалы, медикаменты, а также минеральную и питьевую воду «Хиловская». Кроме того, сотрудники облсовпрофа перечисляли свой дневной заработок в фонд патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих».

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В свою очередь Псковская областная организация Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, возглавляемая Игорем Ивановым, в 2015 году в числе первых профорганизаций страны заключила соглашение о сотрудничестве с профсоюзом «Инновация», на тот момент ЛНР, признав независимость республик Донбасса, а также неоднократно направляла гуманитарную помощь для жителей Луганска.

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