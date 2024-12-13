О комфортной городской среде, ремонте мостов и освещении, новых скверах и вывозе снега – в интервью со специалистом

21:19, 13 декабря 2024, ПАИ

О том, что сделано в Пскове за нынешний год и какие работы запланированы на следующий, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Улицы, площадки, мосты

– Алексей Константинович, в вашей сфере полномочий всё, что мы так любим: городское хозяйство, инфраструктура, транспорт, благоустройство. Давайте подведём предварительные итоги года.

– Много было сделано и по дорогам, и по благоустройству, проектированию, освещению. Кроме массы менее масштабных дорожных работ отремонтировали улицу Розы Люксембург, делали ремонт на улице Юбилейной до моста Александра Невского, который продолжим в следующем году. Благоустроили улицы Техническую и Алтаева, на Сиреневом бульваре теперь комфортная территория с озеленением, эту красоту увидим уже весной. Проводили работы по установке нового освещения, ремонту теплосетей, горводоканала.

Был заключён муниципальный контракт на установку детской научной площадки в сквере Ветеранов, который располагается между улицами Западной, Коммунальной и Байкова. По поручению президента подобные научные площадки появляются в разных субъектах России. Они очень интересные, со слуховыми трубами и различными оптическими иллюзиями и сертифицированы Министерством просвещения. Мы тоже попали в эту программу благодаря усилиям нашего губернатора Михаила Ведерникова. В этом году подрядчик должен все работы завершить.

– Теперь на повестке дня ремонт моста Александра Невского?

– Да. Ремонт рассчитан на два года. В 2025-м планируем отремонтировать асфальтобетонное покрытие основания, сделать гидроизоляцию, привести в порядок барьерные ограждения. В 2026-м отремонтируем тротуары, заменим электросети и светильники. И мост прослужит после этого долгие годы.

– Кажется, что этот мост в лучшем состоянии, чем Ольгинский, а вот тротуары там слишком узкие.

– Через мост Александра Невского идут магистральные потоки, в том числе и грузового автотранспорта. Деформация дорожного покрытия и тротуаров этого моста требует капитальных работ, а Ольгинскому мосту нужна реконструкция. Вопрос сейчас прорабатывается, ищем источники финансирования.

Что касается узких тротуаров, расширить их можно только в рамках реконструкции, а это другой вид работ. Так что сейчас на мосту Александра Невского сделать это не сможем. А вот реконструкция Ольгинского моста подразумевает изменение ширины, поэтому там можно будет сделать тротуары, соответствующие нормативам.

– На мосту Александра Невского ощутимо чувствуется вибрация. Это какие-то конструктивные проблемы?

– Нет, это нормально. Есть понятие зыбкости – субъективного восприятия вибрации мостовых конструкций. В мостах установлены различные демпферы, не позволяющие вибрации негативно влиять на прочность конструкций. Мы ежегодно проводим оценку состояния мостов в соответствии с порядком содержания каждого конкретного сооружения и предпринимаем все необходимые шаги, чтобы мост был безопасным и служил долго.

Сиреневый бульвар и лесопарк

– На Сиреневом бульваре посадили невероятное количество сортов сирени. Это кустики или уже большие растения?

– Это растения, готовые к цветению. Большое спасибо нашим подрядчикам, которые помогли нам, в том числе и безвозмездно, предметно отразить название бульвара. Там есть и уникальные, и привычные всем виды. Планируем установить информационные таблички с указанием всех сортов сирени, чтобы жители могли ознакомиться.

– Есть ли договорённости об уходе за новыми растениями?

– Планируем заключить на 2025 год муниципальный контракт на содержание зелёного хозяйства, в том числе на Сиреневом бульваре. У нас уже есть опыт подобного контракта, в рамках которого осуществлялись полив, подкормка растений, санитарная обрезка кустов и деревьев. Поэтому рассчитываем, что всё будет хорошо.

– А камеры уже стоят, чтобы никому не пришло в голову переместить редкий сорт себе на приусадебный участок?

– Прежде всего я призываю жителей заботиться о нашем общем пространстве для жизни. Всё-таки это создано для всех, а не для отдельных личностей. Видеонаблюдение там есть, интеграция в общегородскую систему «Безопасный город» если ещё не осуществлена, то будет в скором времени.

– Весной найдутся желающие наломать охапку цветущих веток.

– Не советую никому портить городское имущество, а сирень – это имущество. Мы будем привлекать нарушителей к ответственности, чтобы в судебном порядке полностью возмещать стоимость испорченного и работы по восстановлению.

– А у подрядчика есть гарантийные обязательства?

– Обязательно, это предусмотрено муниципальным контрактом. Будем отслеживать цветение по факту, как сирень у нас зиму переживёт. Если будет утрата, всё восстановим.

– Администрация города заключила контракт на создание проекта благоустройства лесопарка. Что там планируется?

– Две трети территории Корытовского лесопарка мы практически разработали и недавно заключили муниципальный контракт на обустройство оставшейся части. Здесь мы имеем дело с настоящим лесом. Это наш зелёный пояс, и поэтому планируем сохранить его прежде всего как лес, но с удобствами для граждан. Будут проложены дорожки, установим малые архитектурные природные формы, освещение и видеонаблюдение в целях безопасности.

– Понадобится ли вырубка?

– Это лес, и ни о какой целенаправленной вырубке речи быть не может. Возможно лишь удаление сухостоя или очень больных деревьев, но их немного. Проектировщик составляет карту зелёных насаждений с оценкой состояния каждого дерева.

Скверы и станции

– Какие ещё работы по благоустройству планируются на будущий год?

– Сквер у гостиницы «Рижская», сквер с детской игровой площадкой для разных возрастов и спорткомплексом на улице Звёздной около гипермаркета «Лента», благоустройство территории возле Чёртова ручья. На набережной реки Великой возле улицы Георгиевской также появится большая и красивая детская площадка. В принципе, мы планируем потихонечку переключаться на благоустройство значительного количества небольших территорий, а не делать что-то одно крупное.

– Где появятся электрозарядные станции для автомобилей и останутся ли они бесплатными?

– На 2025 год запланирована установка компактного электрозарядного комплекса на улице Пушкина в том же месте, где была предыдущая станция, которую перенесли на улицу Карла Маркса. Об установке дополнительных станций пока речи не идёт. Что касается вопроса, останутся ли они бесплатными, администрация думает над передачей этих станций в аренду, чтобы можно было их содержать, и в 2025 году планирует объявить конкурс. Нам было бы коммерчески целесообразно заниматься подобным видом деятельности при наличии 10–15 муниципальных электрозарядок, но в городе их всего три. Поэтому электрозаправки будут переданы в аренду компании, у которой уже есть своя сеть зарядных станций. Она займётся обслуживанием наших и будет взимать плату за свои услуги. Скорее всего, это будет иногородняя компания.

В дальнейшем эта компания сможет получать разрешение на установку электрозарядных станций на земельных участках муниципальной или государственной собственности и получать субсидии на их строительство из областного бюджета. Количество электромобилей неуклонно растёт и будет расти. Поэтому город нужно наполнять инфраструктурой.

Освещение, велодорожки, снег

– Как изменится освещение города?

– Запланировано освещение километрового участка автодороги к селу Медведово от кольца на пересечении улиц Инженерной и Труда, а также улицы Застенной от улицы Леона Поземского до улицы Олега Кошевого. Тем более что эта улица туристическая, там стена Окольного города и есть на что посмотреть. Будет освещение на улице Киселёва от «Электрона» до Мироносицкого кладбища, чтобы у школы на улице Киселёва было безопасно ходить. Во всех этих местах, к сожалению, освещение пока ненормативное.

– Много у нас таких тёмных углов?

– Тёмные углы есть. Сейчас разрабатывается проектная документация на устройство улично-дорожной сети в Медведево, Солоново и Учхозе, которая включает и устройство уличного освещения. Работы очень капиталоёмкие. Для Медведево и Учхоза потребуется по два миллиарда рублей, документация для них проходит сейчас госэкспертизу. По её окончании у нас будет основание запрашивать эти денежные средства, искать помощи у вышестоящих бюджетов. Для Солоново цифра пока не определена.

– Что можно сказать о развитии городской инфраструктуры для велосипедистов?

– Разработана карта велосипедных маршрутов на улично-дорожной сети, в парках, скверах и на иных общественных территориях. Сейчас определяем источник финансирования. Реализация этого проекта многоэтапная, в том числе мы закладываем велосипедные маршруты при устройстве тротуаров.

– Преобладает концепция разделять тротуар на две части – для велосипедистов и пешеходов – или делать отдельную дорожку?

– Прежде всего мы должны организовывать велосипедные маршруты в соответствии с требованиями. Где позволяет ширина тротуаров, там совмещаем, где это невозможно, планируем делать новые велодорожки.

– Как муниципалитет готовится к уборке снега?

– Заключены муниципальные контракты на вывоз снега. Это будет территория в деревне Котово Псковского района. Также есть три контракта на содержание улично-дорожной сети. В центре города убирать снег, чистить от наледи тротуары и автобусные остановки, посыпать песком и реагентами будет «Псковавтодор», на Завеличье и Запсковье – «Ситиинвестгрупп».