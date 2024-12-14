Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бюджетные вопросы и ответы – в «Теме неделе»

Авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» 14 декабря посвящена нескольким событиям. Во-первых, перед сессией областного Собрания депутатов продолжалась активная работа над проектом бюджета региона. Документ для второго и третьего чтений вынесут на обсуждение 19 декабря. Также в центре внимания программы большая Al-конференция Сбера и разработки региона в сфере ИИ, годовщина проектного офиса ПФКИ в Пскове и новости, связанные с воздушной гаванью Пскова. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию «Темы недели».

Основными темами этой неделе оставались обсуждение и подготовка проекта бюджета области ко второму и третьему чтениям. Сессия областного Собрания депутатов, на которой будет рассматриваться этот вопрос, назначена на четверг, 19 декабря.

К работе над бюджетом губернатор Михаил Ведерников традиционно подходит скрупулёзно, ещё до сессии предметно, детально обсуждая документ со всеми участниками процесса. Например, прошли встречи с представителями медицинского, а затем и педагогического сообществ (отмечу, что, несмотря на непростые времена, расходы на поддержку и учителей, и врачей в бюджете на 2025 год планируется увеличить). А на этой неделе губернатор встретился со всеми депутатскими фракциями регионального парламента. Эти встречи позволяют сверить часы и получить ответы на многие вопросы ещё до сессии.

Несколько месяцев назад мы рассказывали вам о том, то что в Псковской области в правительстве разрабатывают нейросеть «ГосЧат» в помощь государственным и муниципальным служащим. Словом, искусственный интеллект внедряется и в эту сферу. А на этой неделе история получила продолжение. Псковские наработки были представлены на статусной международной конференции по искусственному интеллекту, организованной Сбером. О том, что наша страна внимательно следит за развитием нейросетей и понимает их важность, говорит участие в конференции Владимира Путина.

Вот несколько тезисов, которые озвучил глава государства:

  • наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий суверенитета нашей страны;
  • принципы работы ИИ закладывают люди, которые ориентируются на определённые ценности, язык, культуру, традиции;
  • технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития. Чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения.

А губернатор Михаил Ведерников на встречах во время конференции обсудил с партнёрами из Сбера дальнейшее развитие «ГосЧата».

«Сначала запустим его в помощь госслужащим, чтобы оптимизировать поиск информации. Сейчас в пилотном режиме в систему уже загружено порядка 1,6 тыс. нормативных документов. По предварительным тестам, система на 70 % сократила время поисках данных, что существенно влияет на рабочий процесс», – рассказал глава региона.

На втором этапе планируется подключить жителей области. Система не только улучшит обратную связь по их обращениям, но также позволит быстро находить ответы на справочные вопросы: как получить льготы, куда обратиться за получением документов, где искать контакты. К слову если опыт внедрения этого продукта в нашей области окажется успешным, его предложат и другим регионам.

И ещё одна актуальная тема. Вы, наверное, обратили внимание, что в последние пару недель плохая погода сбила график авиарейсов в Псков. Вылеты из Москвы приходилось задерживать, например, из-за тумана в аэропорту прилёта.

Но, кажется, скоро этой зависимости от погодных условий будет положен конец. Об этом, как и о развитии псковской воздушной гавани, мы поговорили в программе «Оглавление» с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

В четверг отметил год своей работы проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Этот фонд – один из главных грантодателей для НКО страны, в том числе Псковской области. Открытие проектного офиса позволило псковским общественникам ещё качественнее готовить заявки. Приведу две цифры. В этом году в ПФКИ поступило рекордное число заявок – 93. Псковские НКО смогли привлечь с начала года 35 млн рублей. И эта сумма не окончательная.

Друзья, в понедельник, 16 декабря, начинается первый этап голосования за номинантов премии «Народное признание». В этом году на 10 номинаций было прислано более 200 заявок. Это абсолютный рекорд премии. Причем их география представляет абсолютно всю Псковскую область, все 26 муниципалитетов. Лишь незначительная часть заявок была отсеяна экспертным сообществом.

Так что заходите с понедельника на страницу премии и голосуйте за тех, кто достоин народного – вашего – признания.

На этом всё. Пока!

Александр Машкарин
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 декабря 2024

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Новоржеве
14 декабря 2024

Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в России
14 декабря 2024

Благотворительный концерт Анастасии и Захара Заволокиных проходит в Печорах
14 декабря 2024

Лебеди используют дороги в Себеже как взлётную полосу
14 декабря 2024

Владимир Путин предложил расширить программу «Время героев» на регионы России
14 декабря 2024

Расчистку дорог от снега проводят в Дновском муниципальном округе
14 декабря 2024

Лекция о святынях Снетогорского монастыря прошла в Пскове
14 декабря 2024

Опубликован список новогодних мероприятий в Палатах у Сокольей башни в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...