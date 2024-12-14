Бюджетные вопросы и ответы – в «Теме неделе»

21:09, 14 декабря 2024, ПАИ

Авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» 14 декабря посвящена нескольким событиям. Во-первых, перед сессией областного Собрания депутатов продолжалась активная работа над проектом бюджета региона. Документ для второго и третьего чтений вынесут на обсуждение 19 декабря. Также в центре внимания программы большая Al-конференция Сбера и разработки региона в сфере ИИ, годовщина проектного офиса ПФКИ в Пскове и новости, связанные с воздушной гаванью Пскова. Предлагаем вашему вниманию текстовую версию «Темы недели».

Основными темами этой неделе оставались обсуждение и подготовка проекта бюджета области ко второму и третьему чтениям. Сессия областного Собрания депутатов, на которой будет рассматриваться этот вопрос, назначена на четверг, 19 декабря.

К работе над бюджетом губернатор Михаил Ведерников традиционно подходит скрупулёзно, ещё до сессии предметно, детально обсуждая документ со всеми участниками процесса. Например, прошли встречи с представителями медицинского, а затем и педагогического сообществ (отмечу, что, несмотря на непростые времена, расходы на поддержку и учителей, и врачей в бюджете на 2025 год планируется увеличить). А на этой неделе губернатор встретился со всеми депутатскими фракциями регионального парламента. Эти встречи позволяют сверить часы и получить ответы на многие вопросы ещё до сессии.

Несколько месяцев назад мы рассказывали вам о том, то что в Псковской области в правительстве разрабатывают нейросеть «ГосЧат» в помощь государственным и муниципальным служащим. Словом, искусственный интеллект внедряется и в эту сферу. А на этой неделе история получила продолжение. Псковские наработки были представлены на статусной международной конференции по искусственному интеллекту, организованной Сбером. О том, что наша страна внимательно следит за развитием нейросетей и понимает их важность, говорит участие в конференции Владимира Путина.

Вот несколько тезисов, которые озвучил глава государства:

наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий суверенитета нашей страны;

принципы работы ИИ закладывают люди, которые ориентируются на определённые ценности, язык, культуру, традиции;

технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития. Чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения.

А губернатор Михаил Ведерников на встречах во время конференции обсудил с партнёрами из Сбера дальнейшее развитие «ГосЧата».

«Сначала запустим его в помощь госслужащим, чтобы оптимизировать поиск информации. Сейчас в пилотном режиме в систему уже загружено порядка 1,6 тыс. нормативных документов. По предварительным тестам, система на 70 % сократила время поисках данных, что существенно влияет на рабочий процесс», – рассказал глава региона.

На втором этапе планируется подключить жителей области. Система не только улучшит обратную связь по их обращениям, но также позволит быстро находить ответы на справочные вопросы: как получить льготы, куда обратиться за получением документов, где искать контакты. К слову если опыт внедрения этого продукта в нашей области окажется успешным, его предложат и другим регионам.

И ещё одна актуальная тема. Вы, наверное, обратили внимание, что в последние пару недель плохая погода сбила график авиарейсов в Псков. Вылеты из Москвы приходилось задерживать, например, из-за тумана в аэропорту прилёта.

Но, кажется, скоро этой зависимости от погодных условий будет положен конец. Об этом, как и о развитии псковской воздушной гавани, мы поговорили в программе «Оглавление» с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

В четверг отметил год своей работы проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Этот фонд – один из главных грантодателей для НКО страны, в том числе Псковской области. Открытие проектного офиса позволило псковским общественникам ещё качественнее готовить заявки. Приведу две цифры. В этом году в ПФКИ поступило рекордное число заявок – 93. Псковские НКО смогли привлечь с начала года 35 млн рублей. И эта сумма не окончательная.

Друзья, в понедельник, 16 декабря, начинается первый этап голосования за номинантов премии «Народное признание». В этом году на 10 номинаций было прислано более 200 заявок. Это абсолютный рекорд премии. Причем их география представляет абсолютно всю Псковскую область, все 26 муниципалитетов. Лишь незначительная часть заявок была отсеяна экспертным сообществом.

Так что заходите с понедельника на страницу премии и голосуйте за тех, кто достоин народного – вашего – признания.

На этом всё. Пока!