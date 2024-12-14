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Политика

Елена Бибикова назвала главные акценты выступления Путина на съезде «Единой России»

Основные акценты выступления президента России Владимира Путина на XXII съезде «Единой России» назвала в беседе с корреспондентом ПАИ временно исполняющая обязанности руководителя приёмной партии «Единая Россия» по Псковской области Елена Бибикова.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

«Президент в своём выступлении отметил, что вся страна, включая каждый уголочек и наш регион, – это всё наша единая Россия. Вопросы, который поднял президент в своём приветствии съезду, актуальны для каждого региона. Во-первых, это то, что касается продолжения поддержки как тех наших бойцов, которые находятся на линии фронта, так и тех, кто вернулся, а также их семей. На этом был сделан большой акцент, потому что сейчас мы буквально всей страной помогаем нашим ребятам, нашим воинам, которые находятся в зоне спецоперации», – сказала она.

Также Елена Бибикова добавила, что вторым важным акцентом, озвученным в рамках съезда, стала необходимость подготовки кадров во всех направлениях. «В первую очередь президент обратил внимание на то, что сейчас у нас реализуется программа «Время героев», готовятся кадры из числа ребят, которые участвовали и участвуют в спецоперации. Как известно, кадры очень много значат, поэтому это важно и в политическом, и в экономическом аспекте», – подчеркнула она.

Несмотря на существующие вызовы, страна продолжает развиваться, добавила Елена Бибикова. «На сегодняшний день разработано уже 20 национальных проектов, которые касаются всех направлений нашей жизни. И конечно, реализация нацпроектов, реализация народной программы – это то, что делается для людей и во имя людей для развития страны во всех направлениях, начиная с благоустройства дворов и ремонта школ, заканчивая развитием искусственного интеллекта», – отметила она.

Главные заявления президента России Владимира Путина на съезде партии читайте здесь.

Напомним, что сегодня, 14 декабря, в Москве прошёл XXII съезд «Единой России». В нём приняли участие представители всех регионов страны, в том числе делегация Псковской области: губернатор Михаил Ведерников, вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян, депутат Госдумы Александр Козловский, сенатор Алексей Наумец.

Накануне участники присутствовали на дискуссионных площадках съезда, посетили бойцов спецоперации, которые проходят лечение в московских госпиталях, пообщались со школьниками и студентами, а также помогли сформировать гуманитарный груз для Курской области.

На площадке съезда также была развёрнута экспозиция, посвящённая первичкам партии.

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