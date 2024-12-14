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Политика

Армен Мнацаканян: Президент актуализировал задачи работы «Единой России»

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» актуализировал задачи, которые стоят перед партией, отметил в беседе с корреспондентом ПАИ вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, делегат съезда Армен Мнацаканян.

Фото: ПАИ

«Наш президент поставил задачи, которые партия должна решать. В первую очередь, это работа с нашими парнями, которые участвуют в спецоперации или уже вернулись домой, чтобы мы здесь им помогали и они почувствовали, что не брошены. В этом плане могу сказать, что наш регион работает очень оперативно», – подчеркнул он.

Также, по словам Армена Мнацаканяна, были поставлены задачи, касающиеся национальных проектов.

«Еще одна задача, которая для нас актуальна - Дмитрий Анатольевич Медведев объявил 2025 год Годом депутатов муниципального уровня. Если мы видим работу у депутатов Государственной Думы, областного Собрания, то важно и знать, как работают депутаты районных собраний. Но они не сильно активны в соцсетях. Считаю, что этот вопрос очень важный - мы должны помогать им в этом плане, усиливать их роль. Наша область переходит на муниципальные округа - и роль муниципальных депутатов будет весьма значительна», – обратил внимание вице-спикер областного Собрания.

Поставленные задачи тесно связаны с актуализацией Народной программы партии, отметил он. «Народная программа – это те проблемы, о которых мы каждый день слышим от наших людей. В этом плане задачи и цели есть. И совместно с нашим губернатором и партией мы будем решать эти задачи», – заключил Армен Мнацаканян.

Главные заявления президента России Владимира Путина на съезде партии читайте здесь.

Напомним, что сегодня, 14 декабря в Москве прошел XXII съезд «Единой России». В нём приняли участие представители всех регионов страны, в том числе делегация Псковской области: губернатор Михаил Ведерников, вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян, депутат Госдумы Александр Козловский, сенатор Алексей Наумец.

Накануне участники присутствовали на дискуссионных площадках съезда, посетили бойцов спецоперации, которые проходят лечение в московских госпиталях, пообщались со школьниками и студентами, а также помогли сформировать гуманитарный груз для Курской области.

На площадке съезда также была развёрнута экспозиция, посвящённая первичкам партии.

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