Посылки для Курского госпиталя собрали себежане
Посылки в Курский госпиталь собрал центр помощи «От сердца к сердцу» из Себежа. Об этом сообщает газета «Призыв».
«Упаковали для отправки в Курский госпиталь постельное, пелёнки, медицинскую форму. Спасибо всем нашим себежанам, кто помог нам собрать эти посылки», – отметили волонтёры.
Добавим, что центр организован себежанкой Ольгой Черкасовой, куратором фонда «Земляки» Ириной Лемешевской, директором центра соцобслуживания Антониной и директором информационного центра «Себеж-ресурс».
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