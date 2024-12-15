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Общество

Посылки для Курского госпиталя собрали себежане

Посылки в Курский госпиталь собрал центр помощи «От сердца к сердцу» из Себежа. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

«Упаковали для отправки в Курский госпиталь постельное, пелёнки, медицинскую форму. Спасибо всем нашим себежанам, кто помог нам собрать эти посылки», – отметили волонтёры.

Добавим, что центр организован себежанкой Ольгой Черкасовой, куратором фонда «Земляки» Ириной Лемешевской, директором центра соцобслуживания Антониной и директором информационного центра «Себеж-ресурс».

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