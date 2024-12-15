Помощи в расчистке снега просит псковский приют для животных

16:38, 15 декабря 2024, ПАИ

Помощи в расчистке снега просят волонтёры из приюта «Лесопиолка» в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Приют засыпало снегом. К будкам не подойти, тележкам не подъехать. Мы очень просим помочь с расчисткой снега на территории приюта. Лопаты есть», – отмечается в сообщении.

Приют находится на улице Новгородской, 7. Для информации можно связаться по номеру 8-911-362-31-25.