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Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе

49-летний водитель автомобиля Iveco выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля. В результате мужчина не справился с управлением автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Lada Largus под управлением 44-летнего жителя Новгородской области. ДТП произошло на 14-м километре трассы Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП водитель автомобиля Lada скончался на месте происшествия. Водитель грузовика пострадал, но от госпитализации отказался.

  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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