Медики госпитализировали мужчину после падения на перекрёстке в Плюссе
Медики госпитализировали мужчину после падения на перекрёстке улиц Промышленной и Молодежной в Плюссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По первоначальным данным было известно, что мужчину якобы сбил неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, после чего скрылся с места ДТП.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Позже стало известно, что мужчина, который оказался в центре инцидента, заявил, что сам упал и не был сбит автомобилем.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
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