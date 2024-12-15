Медики госпитализировали мужчину после падения на перекрёстке в Плюссе

20:39, 15 декабря 2024, ПАИ

Медики госпитализировали мужчину после падения на перекрёстке улиц Промышленной и Молодежной в Плюссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По первоначальным данным было известно, что мужчину якобы сбил неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, после чего скрылся с места ДТП.

Позже стало известно, что мужчина, который оказался в центре инцидента, заявил, что сам упал и не был сбит автомобилем.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.