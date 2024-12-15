Психолог рассказала, как эффективно использовать время в праздничный период

23:57, 15 декабря 2024, ПАИ

Как провести новогодние праздники, чтобы потом не жалеть о бездарно потраченном времени, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в интервью радио Sputnik.

Она предложила начать с определения подходящего для человека типа отдыха.

Маргарита Алексеева считает, что не существует универсального способа провести каникулы, который бы был идеальным или правильным для всех. По её мнению, важно найти тот вид отдыха, который приносит наибольшее удовлетворение и наполняет энергией. Она предлагает начать с определения наиболее подходящего типа досуга: для одних это может быть пассивный отдых, например пребывание дома в пижаме, а для других – активный отдых, такой как катание на коньках, лыжах, поездки, походы или прогулки. Кроме того, некоторым людям необходимо общение с друзьями и близкими, и это тоже является одним из возможных способов проведения каникул.

После того как стало понятно, что именно хочет делать человек, Маргарита Алексеева советует разработать примерный план, даже если сейчас кажется, что отдых и планирование несовместимы. По её мнению, именно план поможет избежать беспорядочных действий или состояния неопределённости, когда чего-то хочется и кажется, будто кто-то сейчас придумает отличную идею для совместного времяпрепровождения. Психолог подчёркивает, что не нужно планировать каждый день с утра до вечера, достаточно определить основные моменты, чтобы хватило времени и отдохнуть между мероприятиями, и подготовиться к другим праздничным событиям. При планировании следует помнить, что все пункты должны быть взаимозаменяемыми, чтобы при необходимости можно было что-то перенести без ущерба для того состояния, в котором хочется провести новогодние праздники.