18 единиц оружия и 16 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10:49, 16 декабря 2024, ПАИ

18 единиц оружия и 16 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 9 по 15 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 56 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили пять административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.