Глава Пустошкинского района выступил за преобразование муниципалитета в округ

13:06, 16 декабря 2024, ПАИ

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов выступил за преобразование муниципалитета в муниципальный округ. Переход на новую систему местного самоуправления дает больше возможностей, считает он.

«Сосредоточенные бюджетные средства в одном муниципальном бюджете позволят выделить софинансирование и привлечь за счёт этого федеральные и региональные деньги в больших объёмах туда, куда раньше волостям и мечтать не приходилось», – отметил, в частности, глава района. Кроме того, сейчас не хватает специалистов для правильного оформления документов, а при преобразовании в муниципльный округ появится возможность улучшить качество проектов и заявок на участие в федеральных и региональных конкурсах и грантах, поскольку «их подготовкой будут заниматься опытные специалисты профильных комитетов и отделов муниципального округа».

«Участие в федеральных и региональных проектах и грантах позволит муниципальному округу указывать всё количество населения муниципального образования как благополучателей, а не количество людей в бывшем поселении. Ведь количество благополучателей – это один из первых показателей, позволяющий участвовать в федеральных и региональных проектах и грантах. Вторым критерием участия является софинансирование, которое возможно в большем размере, чем ранее могло себе позволить отдельное поселение, так как возможности консолидированного бюджета намного выше», – рассказал он.

Подробнее читайте в интервью Юрия Кравцова в среду в газете «Вперёд» Пустошкинского района.