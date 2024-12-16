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Общество

Псковская область получила оценку «хорошо» в экологическом рейтинге регионов

Псковская область получила оценку «хорошо» в первом ежегодном рейтинге по выполнению целей нацпроекта «Экология». Об этом ПАИ сообщили в Центре управления регионом.

Псковская область получила оценку «хорошо» в экологическом рейтинге регионов. Фото: ПАИ

Хорошисты в рейтинге набрали от 13 до 15 баллов. Экорейтинг комплексно оценивает результаты по улучшению качества окружающей среды, а также удовлетворённость жителей региона этой работой. Он направлен на анализ достижения национальной цели «Экологическое благополучие», которая определена в указе президента России Владимира Путина.

Организаторами рейтинга выступили центр «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО).

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