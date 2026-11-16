Елизавета Зайцева: Регионам нужно активнее использовать программы Росмолодёжи

18:12, 16 ноября 2026, ПАИ

Регионам нужно активнее использовать федеральные программы, заявила руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева на круглом столе «Кадры решают всё: образование и таланты для новой экономики» в медиацентре ПАИ сегодня, 16 ноября.

Разговор об этом возник после того, как участники обсудили вопрос, сможет ли вуз заинтересовать практиков из креативных индустрий возможностью преподавать на системной основе. Речь шла о том, что оплата труда таких преподавателей в региональных вузах невысокая. Именно в этот момент Елизавета Зайцева предложила смотреть шире – на федеральные структуры.

По словам Елизаветы Зайцевой, если говорить в рамках региона, то ресурсы ограничены у всех: и у вузов, и у преподавателей. При этом она отметила, что есть целая федеральная структура – Росмолодёжь, у которой с каждым годом появляется всё больше программ.

Елизавета Зайцева указала, что если в регионе у человека пока нет финансовых возможностей реализовать ту или иную инициативу, то федеральные коллеги откликаются всегда: приезжают и проводят программы, а также большое количество форумов. Она назвала это ресурсом, который нужно задействовать по максимуму, чтобы не тратить средства региона.

Отметим, Неделя креативной экономики проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».