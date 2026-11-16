Продавец на маркетплейсе дошёл до Верховного суда и отстоял свою честь

18:19, 16 ноября 2026, ПАИ

Продавец, чей аккаунт на маркетплейсе был заблокирован после отрицательного отзыва покупателя, подал в суд. В иске он утверждал, что клиент, который был недоволен условиями возврата товара, назвал его «наглым мошенником» в комментариях. Продавец требовал компенсации за ущерб, нанесённый его чести, достоинству и деловой репутации. Три судебные инстанции отказали в удовлетворении иска, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

На заседании Верховного суда предприниматель, поддерживая доводы кассационной жалобы, заявил, что никогда не привлекался к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьёй 159 УК РФ, поэтому отзыв покупателя является оскорбительным и не соответствует действительности.

В коллегии по гражданским делам Верховного суда отменили предыдущие судебные решения и пояснили, что при рассмотрении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации важно установить характер распространённой информации: выражение негативного отношения к нарушению закона другим лицом может содержать утверждение, которое должно быть проверено на соответствие действительности.