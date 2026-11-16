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Общество

Команда «Первого Псковского» организовала на III Детском медиафоруме интерактивную площадку с работой ведущего новостей

Команда регионального телеканала «Первый Псковский» – оператор-постановщик Константин Матейко и ведущий главного вечернего выпуска новостей Никита Черкашин – организовала интерактивную площадку с телесуфлёром в финальный и самый масштабный день III Детского медиафорума Псковской области, 13 ноября. Мероприятие прошло в региональном Доме молодёжи.

Фото здесь и далее: ПАИ

Никита Черкашин объяснил, почему ведущий новостей «работает за всех»: за коротким появлением в кадре стоят работа корреспондентов, редакторов, операторов, режиссёров и продюсеров. Спикер показал, как выглядит план выпуска – от порядка сюжетов до хронометража и переходов, и рассказал, чем подготовка к эфиру отличается в зависимости от жанра. На конкретных примерах он разобрал разницу между прогнозом погоды, некрологом и визитом мэра в школу: интонация, темп, лексика и визуальный ряд в каждом случае выстраиваются по-разному, и ведущий обязан чувствовать эту разницу.

«Ведущий новостей – это не просто человек, который читает текст. Это дирижёр эфира. Он работает за всех: за корреспондента, который добыл факты, за редактора, который выстроил выпуск, за оператора, который снял картинку. И главное – он отвечает за то, как история дойдёт до зрителя. Поэтому подготовка к эфиру – это не чтение с листа, а понимание каждого сюжета и каждого слова», – отметил Никита Черкашин.

Константин Матейко, в свою очередь, раскрыл техническую сторону работы с суфлёром и объяснил, как организован эфирный процесс. Школьники узнали, как синхронизировать текст суфлёра с темпом речи и почему важно сохранять естественность в кадре даже при чтении с подсказкой. Матейко подчеркнул, что взаимодействие ведущего и оператора – это командная работа, где каждая деталь влияет на итоговый результат.

«Работа с суфлёром кажется простой только со стороны. Нужно уметь читать текст, не теряя зрительного контакта с камерой, держать темп и при этом выглядеть так, будто ты говоришь от себя. А для оператора важно поймать этот момент и создать комфортные условия: свет, ракурс, движение в кадре. Мы показали ребятам, как это устроено на практике», – рассказал Константин Матейко.

Интерактивный формат площадки позволил участникам форума попробовать себя в роли ведущего: ребята отрабатывали чтение с суфлёром, учились работать в команде.

Форум, организованный в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», собрал 124 участника из всех муниципалитетов региона – активистов школьных медиацентров и новичков. Финальный день впервые прошёл с участием родителей и советников по воспитанию. Интерактивная площадка «Первого Псковского» стала одной из ключевых точек программы: школьники 7–9-х классов не просто слушали лекцию, а на практике разбирали, как устроен выпуск новостей изнутри.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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