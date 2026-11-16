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Общество

В Госдуме предложили ввести единый тест ПДД для курьеров на велосипедах и самокатах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили министру транспорта РФ Дмитрию Ядрову обращение с предложением создать федеральный тест на знание правил дорожного движения для курьеров, использующих велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Парламентарии считают целесообразным разработать единый стандарт бесплатной подготовки и проверки знаний ПДД для курьеров во всех регионах страны. В него предлагается включить перечень тем, порядок тестирования и пересдачи, срок действия результата, а также возможность электронной проверки через сервисы доставки. Кроме того, авторы инициативы указывают на необходимость оценить правовые основания для обязательного допуска курьеров к заказам и затраты на реализацию такой системы.

По мнению депутатов, единый подход позволит сделать требования к безопасности доставки одинаковыми в разных субъектах и предотвращать нарушения ещё до того, как курьер выйдет на маршрут.

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