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Происшествия

Опасно для жизни: дети замечены на льду Великой в Пскове

Дети были замечены гуляющими по льду реки Великой недалеко от Ольгинской часовни в Пскове. Видео опубликовано в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Это опасно для жизни, напоминают в МЧС. Кроме того, за выход на лед может последовать административное наказание.

Здесь и далее: скриншот с группы «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

На водоемах региона начинает формироваться ледовое покрытие, напомнила пресс-секретарь ГУ МЧС России по Псковской области Ксения Жигалкина. «Но в связи с отсутствием стабильных морозных температур, осадками и постоянными перепадами температур покрытие, которое сформировалось к сегодняшнему моменту, оно не прочное, лед по структуре очень хрупкий», – сказала она.

ГУ МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от выхода на неокрепший лед, а также провести беседы родителям с детьми об опасности таких развлечений, как выход на лед, катание на льду, потому что это опасно для жизни. «Сейчас уже в ряде регионов зафиксированы случаи гибели граждан из-за провала под лед, когда спасатели просто не успевают прийти на помощь. К сожалению, часть из погибших – это дети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не выходить на лед», – подчеркнула Ксения Жигалкина.

Родители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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