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Происшествия

Фура переехала руку грузчику в Пушкинских Горах

Фура переехала руку грузчику в Пушкинских Горах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Фура приехала на разгрузку около дома № 1 на улице Ермолаева в Пушкинских Горах. Из-за мокрого снега и небольшого уклона она скатывалась. Грузчики решили подложить доски и кирпичи под колёса. По словам коллег, один из грузчиков выполнил неудачную манипуляцию с досками и кирпичами: доска соскочила, и рука мужчины «провернулась» под колесом фуры.

Грузчик, по словам коллег, был пьян, не стал ждать скорую помощь и ушёл домой. Коллеги предполагают, что у него возможен перелом пальцев.

  • Фура переехала руку грузчику в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Фура переехала руку грузчику в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Фура переехала руку грузчику в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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