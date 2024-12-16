Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в кювет в Пустошке

15:16, 16 декабря 2024, ПАИ

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло в Пустошке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Женщину-пассажира госпитализировали в медучреждение, водитель от медицинской помощи отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.