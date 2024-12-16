Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в кювет в Пустошке
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло в Пустошке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Женщину-пассажира госпитализировали в медучреждение, водитель от медицинской помощи отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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