17 ёлочных базаров открыли в Пскове
17 ёлочных базаров начали свою работу в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
По результатам заседания конкурсной комиссии право на размещение нестационарных торговых объектов для продажи новогодних ёлок получили три предпринимателя.
Всего для удобства жителей организовано 17 ёлочных базаров:
- Рижский проспект, в торце дома № 50 (два объекта);
- Рижский проспект, в торце дома № 51;
- Рижский проспект, в торце дома № 55;
- улица Труда, у дома № 50;
- улица Коммунальная, за автобусной остановкой «Гулливер» (три объекта);
- улица Коммунальная, у дома № 48;
- улица Алёхина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);
- улица Рокоссовского, у дома № 22;
- улица Народная, напротив дома № 45;
- улица Алтаева, у дома № 8;
- улица Гагарина, у дома № 2;
- улица Яна Фабрициуса, у дома № 5а;
- улица Коммунальная, у дома № 45;
- проспект Энтузиастов, у дома № 5.
Цены на новогодние ёлки установлены в диапазоне от 500 до 1 000 рублей за метр.
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