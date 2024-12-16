17 ёлочных базаров открыли в Пскове

16:36, 16 декабря 2024, ПАИ

17 ёлочных базаров начали свою работу в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

По результатам заседания конкурсной комиссии право на размещение нестационарных торговых объектов для продажи новогодних ёлок получили три предпринимателя.

Всего для удобства жителей организовано 17 ёлочных базаров:

Рижский проспект, в торце дома № 50 (два объекта);

Рижский проспект, в торце дома № 51;

Рижский проспект, в торце дома № 55;

улица Труда, у дома № 50;

улица Коммунальная, за автобусной остановкой «Гулливер» (три объекта);

улица Коммунальная, у дома № 48;

улица Алёхина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов);

улица Рокоссовского, у дома № 22;

улица Народная, напротив дома № 45;

улица Алтаева, у дома № 8;

улица Гагарина, у дома № 2;

улица Яна Фабрициуса, у дома № 5а;

улица Коммунальная, у дома № 45;

проспект Энтузиастов, у дома № 5.

Цены на новогодние ёлки установлены в диапазоне от 500 до 1 000 рублей за метр.