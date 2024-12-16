Новогодний вечер для волонтёров пройдёт в Пскове
Новогодний вечер для волонтёров Пскова состоится в Доме молодёжи 25 декабря, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.
В рамках мероприятия запланированы интерактивные активности, конкурсы и выступления, которые помогут волонтёрам расслабиться после насыщенного года и насладиться праздничной атмосферой, отметили сотрудники молодёжного центра.
Каждый участник получит памятные сувениры от организаторов.
Вечер состоится в актовом зале Дома молодёжи (улица Конная, 2). Начало мероприятия намечено на 16:00, регистрация гостей начнётся с 15:30. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе dobro.ru.
Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр.
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