Новогодний вечер для волонтёров пройдёт в Пскове

16:42, 16 декабря 2024, ПАИ

Новогодний вечер для волонтёров Пскова состоится в Доме молодёжи 25 декабря, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

В рамках мероприятия запланированы интерактивные активности, конкурсы и выступления, которые помогут волонтёрам расслабиться после насыщенного года и насладиться праздничной атмосферой, отметили сотрудники молодёжного центра.

Каждый участник получит памятные сувениры от организаторов.

Вечер состоится в актовом зале Дома молодёжи (улица Конная, 2). Начало мероприятия намечено на 16:00, регистрация гостей начнётся с 15:30. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе dobro.ru.

Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр.