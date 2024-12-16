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Экономика

Об опасности нелегальных кредиторов предупредил эксперт

Об опасности взаимодействия с нелегальными кредиторами рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В офисах нелегальные кредиторы чаще всего предоставляют займы под видом ломбардной деятельности. Банк России видит серьёзные риски в том, что в таких схемах активно участвуют сетевые комиссионные магазины, которые под видом договора комиссии оказывают услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог», – сказал он.

Всего за девять месяцев этого года было выявлено более 1,3 тысячи субъектов с признаками нелегальных кредиторов. «По сравнению с прошлым годом их число практически не изменилось. Около половины из них действовали только в интернете и в основном предлагали частные займы, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений», – отметил гость программы.

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