Дмитрий Мельников: Коллектив завода «Авар» с первых дней СВО помогает военным

17:06, 16 декабря 2024, ПАИ

О том, как псковский завод «Авар» помогает участникам СВО, рассказал директор публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мне очень приятно, что работу нашего коллектива высоко оценили. Мы с первых дней поддерживаем наших военнослужащих. Я недавно уточнил и понял, что это мы делаем с 28 февраля 2022 года – именно тогда мы сформировали первый гуманитарный груз», – отметил Дмитрий Мельников.

По его словам, участники и волонтёры «Народного фронта» по-настоящему вдохновляющие люди.

«Это врачи, волонтёры и те, кто отважно ездит на передовую. Есть даже те, кто посвящает этому своё нерабочее врем. И эти люди, конечно, меня вдохновляют. Мы все стали одной командой и откликнулись на тот вызов, который был брошен нашей стране. Надеюсь, что мы и дальше не будем забывать о тех людях на передовой, которые так много делают ради нас», – заключил он.

Добавим, что Дмитрий Мельников стал одним из 16 псковичей, кто получил памятный нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Добавим также, что грузы более чем на 40 млн рублей доставило военным псковское отделение «Народного фронта».