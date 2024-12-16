Псковские приставы обеспечили безопасность судьи на выездном заседании

18:53, 16 декабря 2024, ПАИ

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения обеспечили безопасность судьи на выездном судебном заседании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На заседании рассматривалось гражданское дело, касающееся признания восстановленной после пожара части здания самостоятельным зданием с назначением «жилой дом». В ходе судебного разбирательства, в котором участвовали представители сторон, судебные приставы проявили готовность к непредвиденным ситуациям. Судебный процесс прошёл без происшествий, что позволило судье сосредоточиться на рассмотрении дела.

Судебные приставы по ОУПДС продолжают следить за безопасностью судейского сообщества и готовы к выполнению любых задач, связанных с обеспечением правопорядка в судебной системе, добавили в УФССП России по Псковской области.