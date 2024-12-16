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Псковская епархия и комитет по здравоохранению Псковской области заключили договор о сотрудничестве

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и руководителей организаций здравоохранения Псковской области прошла на территории Молодёжного клуба Псковской епархии сегодня, 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Во встрече приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев, руководитель отдела по социальному служению Псковской епархии протоиерей Андрей Большанин, настоятельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова), главврач Псковской областной больницы Евгений Панферов, главврач детской областной больницы Евгений Васильев, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров, главврач Псковского перинатального центра Мария Грищук, главврач Псковского областного центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов, главврач Псковской станции скорой помощи Денис Сачков, начальник Псковского госпиталя для ветеранов войн Сергей Белявский, главврач противотуберкулёзного диспансера Псковской области Сергей Богатин, главврач хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева, и. о. главврача Печорской районной больницы Денис Станевич, главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина, фельдшер Псковской межрайонной больницы Ольга Уткина, клирики Псковской епархии.

Перед встречей митрополит Псковский и Порховский Матфей и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заключили договор о сотрудничестве Псковской епархии и комитета по здравоохранению Псковской области.

Открывая встречу, митрополит Матфей поприветствовал руководителей организаций здравоохранения области и отметил, что плодотворное сотрудничество с медицинскими учреждениями идёт уже много лет и новый договор о сотрудничестве медицинских структур области и Русской православной церкви поможет расширить взаимодействие в области сохранения физического и духовного здоровья населения Псковской области.

Также собравшихся поприветствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов текущего взаимодействия епархии и структур здравоохранения области, была рассмотрена нормативно-правовая база окормления пациентов, проходящих стационарное лечение, а также изучены перспективы совместной работы в деле укрепления физического и духовного здоровья нации.

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