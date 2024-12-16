В России опробовали на животных новую вакцину от рака

23:28, 16 декабря 2024, ПАИ

Новую российскую вакцину от рака опробовали на животных. Исследователи зафиксировали уменьшение опухолей и метастаз у испытуемых. Кроме того, получившие препарат грызуны прожили вдвое дольше, чем те, кто его не получал. Об этом пишут «Известия».

Такого результата удалось достичь благодаря персонализированному подходу. Вакцина создаётся индивидуально для каждого пациента. После операции материал отправляют на генетическое исследование.

Разработкой вакцины занимаются научные центры Блохина, Герцена и Гамалеи. Образцы получают в специальных лабораториях. Из клеток опухоли и здоровых тканей выделяют ДНК и РНК, которые позволяют определить состав будущей вакцины.

Полученный материал отправляют в секвенатор. Аппарат делает генную расшифровку и ищет мутации – это ключевая особенность новой вакцины.

Если химиотерапия направлена на разрушение раковых клеток, то новая вакцина учит иммунную систему распознавать мутировавшие клетки и бороться с ними.

Пока исследования проводятся только с одним типом рака – меланомой. Врачи подчёркивают, что вакцина – это способ усилить иммунную терапию, а не лекарство от болезни. В будущем исследования будут проводиться с другими видами онкологии, такими как рак лёгких, почек и желудочно-кишечного тракта.