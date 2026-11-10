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Вера Емельянова вручила псковичу нагрудный знак лауреата президентской стипендии

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с аспирантом Псковского государственного университета и сотрудником научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Игорем Егоровым, чтобы вручить ему свидетельство и нагрудный знак лауреата стипендии Президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На торжественной церемонии во вторник, 10 ноября, в правительстве присутствовали министр образования региона Александр Сорокин и научный руководитель аспиранта, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов.

Самой престижной государственной выплаты молодой специалист удостоен по итогам конкурсного отбора среди аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова поздравила Игоря Егорова с назначением президентской стипендии. Она обратила внимание, что молодой человек стал первым псковичом, который стал победителем конкурсного отбора на этом направлению за трёхлетнюю историю. Первый вице-губернатор также выразила уверенность, что Игорь Егоров обязательно станет примером для других представителей научного сообщества региона в достижении высоких целей в своей работе.

Тема исследования Игоря Егорова – «Советская внешняя политика в отношении Эстонии в 1919–1939 годах». Работа посвящена анализу сложного периода двусторонних отношений. Исследование обращается к одному из ключевых приоритетов стратегии научно-технологического развития РФ – к укреплению национальной безопасности и противодействию деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию.

В ходе встречи аспирант ПсковГУ рассказал, что свою научную работу начал ещё в студенчестве. Речь идёт о глубоком изучении данных федеральных архивов. Научный руководитель Василий Фролов добавил, что выбранная тема носит не региональный, а общероссийский характер. Сейчас в России по ней нет комплексных исследований, и диссертация Игоря Егорова станет первой такой работой.

Молодой специалист продолжает работать над диссертацией и готовится к защите. Вера Емельянова пожелала Игорю Егорову успехов, отметив, что такими талантливыми людьми Псковская область очень гордится. Первый вице-губернатор выразила надежду, что по завершении обучения специалист останется в родном регионе, чтобы объединить вокруг себя новых талантливых учёных.

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