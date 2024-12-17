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День Ракетных войск стратегического назначения отмечается 17 декабря

17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, сообщает calend.ru.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид вооруженных сил, на которые были возложены задачи по повседневной эксплуатации ракетных комплексов с баллистическими ракетами в мирное время, подготовки и проведению пусков ракет в случае развязывания войны, были созданы 17 декабря 1959 года по решению Правительства СССР.

Материальной основой создания этих войск стало появление в 1940-х годах новой отрасли советской оборонной промышленности – ракетостроения. Первая ракетная часть – бригада особого назначения резерва Верховного главного командования (РВГК) – была сформирована в июле 1946 года, затем – создано первое ядерное оружие и первые образцы управляемых баллистических ракет, развертывались ракетные соединения, способные решать многие военные задачи.

К концу 1959 года в состав ВС СССР входило одно соединение межконтинентальных ракет, несколько инженерных бригад и более 20 инженерных полков, вооруженных ракетами средней дальности. Тогда и был создан новый вид вооруженных сил – РВСН. В последующие десятилетия наращивание количественных и качественных характеристик ракетных комплексов, состоящих на вооружении, способных решать стратегические задачи в военно-географических районах и на любых театрах военных действий, шло непрерывно, как и подготовка кадров.

В 1997 году произошло объединение Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил, войск Ракетно-космической обороны и войск Противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные войска стратегического назначения.

С июня 2001 года Ракетные войска стратегического назначения преобразованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

Сейчас Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — отдельный род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главный компонент её стратегических ядерных сил (СЯС). Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.

Они находятся в постоянной боевой готовности, а на их основном вооружении состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. Это ракетные комплексы четвертого и пятого поколений.

Войска состоят из ракетных армий, воинских частей. В составе имеются объединения, соединения, космодромы, полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

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