Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Число психических расстройств в мире достигло масштабов пандемии

Рост количества депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии, что представляет угрозу для рынка труда и обходится мировой экономике в 1 трлн долларов ежегодно. Такую оценку приводит газета Financial Times.

«Масштаб проблемы, особенно среди молодежи, вызывает огромную тревогу. Нас спрашивают, не отмечаем ли мы рост числа психических расстройств просто потому, что люди стали охотнее о них рассказывать, однако рост [количества расстройств] настолько велик, что отрицать реальные изменения невозможно», - цитирует газета слова профессора эпидемиологии Йоркского университета Кейт Пикетт.

Подобная тенденция приводит к тому, что из-за «депрессии или тревоги» ежегодно в мире пропускается около 12 млрд трудовых дней. Как отмечает издание со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 декабря 2024

Новогоднее путешествие: получится ли у псковичей уехать в Питер или Москву в последний день 2024 года
17 декабря 2024

59% псковичей будут подводить личные итоги уходящего года
17 декабря 2024

В Пскове открылся XII форум СОНКО Псковской области «Содействие»
17 декабря 2024

До -8 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
17 декабря 2024

Участок трассы Р-23 в Пустошке расширен до четырёх полос
17 декабря 2024

Путешествие двух кошек из Финляндии в Санкт-Петербург закончилось на границе в Псковской области
17 декабря 2024

Из Пскова в Мурманск теперь курсирует прямой поезд
17 декабря 2024

На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...