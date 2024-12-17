Число психических расстройств в мире достигло масштабов пандемии

08:16, 17 декабря 2024, ПАИ

Рост количества депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии, что представляет угрозу для рынка труда и обходится мировой экономике в 1 трлн долларов ежегодно. Такую оценку приводит газета Financial Times.

«Масштаб проблемы, особенно среди молодежи, вызывает огромную тревогу. Нас спрашивают, не отмечаем ли мы рост числа психических расстройств просто потому, что люди стали охотнее о них рассказывать, однако рост [количества расстройств] настолько велик, что отрицать реальные изменения невозможно», - цитирует газета слова профессора эпидемиологии Йоркского университета Кейт Пикетт.

Подобная тенденция приводит к тому, что из-за «депрессии или тревоги» ежегодно в мире пропускается около 12 млрд трудовых дней. Как отмечает издание со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавируса.