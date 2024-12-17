Число психических расстройств в мире достигло масштабов пандемии
Рост количества депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии, что представляет угрозу для рынка труда и обходится мировой экономике в 1 трлн долларов ежегодно. Такую оценку приводит газета Financial Times.
«Масштаб проблемы, особенно среди молодежи, вызывает огромную тревогу. Нас спрашивают, не отмечаем ли мы рост числа психических расстройств просто потому, что люди стали охотнее о них рассказывать, однако рост [количества расстройств] настолько велик, что отрицать реальные изменения невозможно», - цитирует газета слова профессора эпидемиологии Йоркского университета Кейт Пикетт.
Подобная тенденция приводит к тому, что из-за «депрессии или тревоги» ежегодно в мире пропускается около 12 млрд трудовых дней. Как отмечает издание со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавируса.
Новогоднее путешествие: получится ли у псковичей уехать в Питер или Москву в последний день 2024 года
Путешествие двух кошек из Финляндии в Санкт-Петербург закончилось на границе в Псковской области