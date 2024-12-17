59% псковичей будут подводить личные итоги уходящего года

11:43, 17 декабря 2024, ПАИ

59 % псковичей планируют подвести личные итоги в этом году. Чаще всего будут анализировать динамику доходов и состояние здоровья. Такие данные приводит сервис SuperJob.

35 % респондентов сделают это в уме или устно, не фиксируя результаты нигде. Каждый пятый (20 %) запишет заметки для себя, 2 % поделятся итогами в социальных сетях, а столько же сохранят информацию в других форматах. При этом каждый третий признался, что не привык подводить итоги года.

Женщины более склонны подводить итоги уходящего года (66 % против 53 % среди мужчин) и чаще делятся ими в социальных сетях (4 % против 1 %). Молодёжь до 35 лет чаще фиксирует свои достижения (20 %) по сравнению с более старшей возрастной группой. Респонденты старше 45 лет чаще ограничиваются лишь мысленным анализом (40 %).

При подведении итогов опрошенные в первую очередь будут оценивать свои доходы (71 %) и состояние здоровья (63 %). Около 55 % респондентов попытаются оценить уровень своего саморазвития, включая начитанность, знание психологии и коммуникативные навыки. Каждый второй также подумает о своей карьере, а 40 % – об образовании и повышении квалификации.