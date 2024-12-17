Водолазы нашли тело пропавшей в Великих Луках женщины
65-летняя женщина, которая пропала в Великих Луках, найдена погибшей. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена. К сожалению, погибла», – говорится в сообщении.
По словам поисковиков, тело обнаружили водолазы.
Напомним, 65-летняя женщина пропала 12 декабря. С тех пор её местоположение оставалось неизвестным. 15 декабря её вещи были найдены на берегу реки Ловати.
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