Водолазы нашли тело пропавшей в Великих Луках женщины

12:12, 17 декабря 2024, ПАИ

65-летняя женщина, которая пропала в Великих Луках, найдена погибшей. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена. К сожалению, погибла», – говорится в сообщении.

По словам поисковиков, тело обнаружили водолазы.

Напомним, 65-летняя женщина пропала 12 декабря. С тех пор её местоположение оставалось неизвестным. 15 декабря её вещи были найдены на берегу реки Ловати.