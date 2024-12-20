Профосмотры детей и подростков: что нужно знать

09:31, 20 декабря 2024, ПАИ

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове напоминает о важности прохождения детьми профилактических осмотров.

Профилактические осмотры детей и подростков. Зачем их проводить?

Каждый ребёнок в России может бесплатно проходить комплексные медицинские осмотры и обследования, а также сдавать анализы. Речь идёт о профилактическом осмотре. Он проводится на добровольной основе: то есть родители вправе отказаться от проведения профилактического осмотра полностью либо от отдельных видов медицинских вмешательств. Но специалисты настоятельно не рекомендуют это делать и вот почему.

Профилактические осмотры нужны, чтобы:

на ранней стадии обнаружить факторы риска здоровья, патологические состояния или начальные формы различных заболеваний;

выявить вредные привычки подростка, о которых могут не знать родители (например, увлечение запрещёнными веществами);

вместе с врачами скорректировать образ жизни и питания ребёнка;

определить группу здоровья.

Медицинские осмотры детей всех возрастов определены перечнем исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, который утверждён приказом Министерства здравоохранения России от 10 августа 2017 года № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров».

Что такое группы здоровья

Для оценки здоровья детей и подростков до 17 лет включительно существует термин «группы здоровья».

Её присваивает педиатр во время плановой диспансеризации. Вот по каким критериям оценивается состояние ребёнка:

1. Наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений в организме (учитываются клинические проявления и фазы течения болезни).

2. Уровень функционального состояния организма (имеется в виду работа конечностей, мозга, внутренних органов и органов чувств).

3. Степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям (принимается во внимание, насколько часто и долго ребёнок проводит на больничных с диагнозом ОРЗ).

4. Степень гармоничности физического развития (например, соответствие нормам веса).

Педиатры распределяют детей по пяти группам здоровья:

I группа – здоровые дети, у которых отсутствуют какие-либо физические и психические отклонения и проблемы с развитием;

II группа – дети с небольшими функциональными отклонениями, которые физически и психически соответствуют своему возрасту;

III группа – дети с компенсированными хроническими заболеваниями, но с нормальным физическим и психическим развитием;

IV группа – дети с острыми и подострыми болезнями;

V группа – дети-инвалиды и дети с тяжёлым течением хронических заболеваний с частыми обострениями.

На основании группы здоровья ребёнок получает медицинскую группу, которую также называют физкультурной. А она в свою очередь влияет на допуск к занятиям физической культурой, возможность сдачи норм ГТО, отбор на спортивные соревнования.

Как пройти профилактический осмотр?

Профосмотры детей и подростков проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике, к которой прикреплён ребёнок. Младенцы до года проходят медицинские осмотры ежемесячно. Для большего удобства в детских поликлиниках предусмотрен специальный «грудничковый день» – для плановых осмотров малышей. В определённые дни и часы (уточнить эту информацию можно в своей поликлинике) специалисты ведут приём исключительно детей от месяца до года.

Далее частота прохождения профилактических осмотров сокращается до одного раза в год, зато возрастает число врачей, обязательных для посещения, и перечень проводимых исследований. Существуют также профилактические медицинские осмотры детей перед поступлением в детский сад, школу, среднее специальное или высшее учебное заведение и при приёме несовершеннолетнего на работу. Для прохождения такого медосмотра необходимо записать ребёнка к педиатру, который в свою очередь выдаст направление к узким специалистам, а также на обследования и анализы. Прохождение профилактических осмотров, как и определение группы здоровья, крайне важно перед поступлением ребёнка в школу и в период его обучения для выбора оптимальной образовательной программы, а также программы физического воспитания.

В случае когда профосмотр организуется в детском саду или школе, от родителей или законных представителей ребёнка понадобится только письменное согласие. Информацию о дне проведения сообщат заранее. Ребёнок, достигший 15 лет, может проходить осмотры самостоятельно, согласия от родителей или законных представителей уже не требуется. Осмотры в детских садах и школах проходят в течение учебного года строго по графику, согласованному с образовательным учреждением и поликлиникой, которая осуществляет медицинское сопровождение данной организации.

О чём надо помнить родителям?

Право на бесплатный профилактический осмотр есть у каждого ребёнка с рождения.

Направление на профилактический осмотр выдаёт участковый педиатр. Дети, посещающие школы и детские сады, проходят профосмотры централизованно. Родитель должен только подписать согласие.

Не стоит думать, что профосмотры – это всего лишь формальность. Профосмотр позволяет своевременно выявить даже малейшие нарушения и проблемы со здоровьем у ребёнка и предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Кроме того, на профилактических осмотрах устанавливается группа здоровья ребёнка, необходимая для определения допустимой для него нагрузки. Она же может повлиять на режим дня, программу обучения, участие в олимпиадах, занятия физической культурой и спортом, особенности питания и медицинские назначения.

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