Больше 275,5 тысячи псковичей уже успели привиться от гриппа

13:00, 17 декабря 2024, ПАИ

В ходе кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привились 275 642 человека, что составляет 47,43 % от плана по вакцинации. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты дали несколько советов, как обезопасить себя от болезни. Рекомендуется мыть руки с мылом после посещения общественных мест, оставаться дома при первых признаках недомогания, не общаться с больными, соблюдать респираторный этикет (чихать и кашлять в платок), обрабатывать поверхности и гаджеты санитайзерами, проходить регулярные осмотры у врача.

Ранее сообщалось, что 36 школьных классов в Псковской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ. Случаев гриппа в регионе пока нет.