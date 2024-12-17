Больше 275,5 тысячи псковичей уже успели привиться от гриппа
В ходе кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привились 275 642 человека, что составляет 47,43 % от плана по вакцинации. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты дали несколько советов, как обезопасить себя от болезни. Рекомендуется мыть руки с мылом после посещения общественных мест, оставаться дома при первых признаках недомогания, не общаться с больными, соблюдать респираторный этикет (чихать и кашлять в платок), обрабатывать поверхности и гаджеты санитайзерами, проходить регулярные осмотры у врача.
Ранее сообщалось, что 36 школьных классов в Псковской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ. Случаев гриппа в регионе пока нет.
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