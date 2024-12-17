Великолукский боксёр помогает Дмитрию Биволу готовиться к реваншу с Артуром Бетербиевым

14:19, 17 декабря 2024, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов проходит сборы в Киргизии совместно с командой Дмитрия Бивола, сообщается в группе Мухаммада Шехова в соцсети «ВКонтакте».

Сборы посвящены первому этапу подготовки известного российского боксёра Дмитрия Бивола к реваншу против соотечественника Артура Бетербиева. Первый поединок завершился победой Бетербиева единогласным решением судей, после чего он стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Реванш состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

В команде Бивола в сборах участвуют Мухаммад Шехов, Руслан Бикменов и Дмитрий Кириллов, а также тренер по физподготовке Тэйлор Рамсделл и заслуженный тренер РСФСР Геннадий Машьянов.

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