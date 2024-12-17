Житель Псковской области подозревается в истязании малолетнего сына

16:51, 17 декабря 2024, ПАИ

44-летний житель Опочки подозревается в истязании малолетнего сына. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего).



По версии следствия, с декабря 2019 года по ноябрь 2024 года мужчина в качестве наказания за неуспеваемость и непослушание систематически применял физическое и иное насилие к своему 11-летнему сыну. Сейчас ребёнок изъят из семьи и находится в социальном учреждении.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.