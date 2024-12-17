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Политика

Новая редакция закона о местном референдуме поступила в Псковское областное Собрание

Проект закона «О местном референдуме в Псковской области» поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов. 165-страничный законопроект является новой редакций действующего областного закона и отражает актуальные нормы федерального законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Нормативный акт устанавливает гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, определяет порядок его назначения, подготовки и проведения.

В проекте прописано определение местного референдума, а также регламентированы все процедуры, связанные с его проведением. В местном референдуме могут участвовать граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и проживающие только в том муниципальном образовании, где он проводится. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.

С инициативой о проведении референдума могут выступить местные жители (в этом случае создаётся инициативная группа в количестве 30 человек), избирательные объединения, соответствующие критериям закона, а также совместно представительный орган муниципального образования и глава местной администрации. Местный референдум организуют и проводят комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.

В законе подробно прописан порядок сбора подписей в поддержку инициативы о проведении местного референдума, их проверка, назначение и деятельность наблюдателей при подготовке и проведении местного референдума, образование участков, способы информирования и агитации, финансирование проведения референдума, порядок голосования и определения результатов, а также юридическая сила решения, принятого на местном референдуме.

Рассмотрение законопроекта пройдёт на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению и на сессии регионального парламента.

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