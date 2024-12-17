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Общество

Гала-концерт представителей «Литературного пространства» пройдёт в Пскове

Торжественное завершение проекта «Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» пройдёт в Пскове 19 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Молодёжном центре Пскова.

Гала-концерт состоится на Малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Он станет кульминацией целого ряда мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов молодёжи города. В программе вечера запланированы выступления участников проекта, а также церемония награждения лучших авторов в различных номинациях. Каждый участник получит памятный подарок, а те, чьи работы были включены в сборник лучших работ конкурса, смогут забрать свои экземпляры прямо во время мероприятия.

Кроме того, гостей ожидает премьера театрально-литературной постановки псковского клуба «Сжеч!ь».

«Мы покажем небольшую антиутопичную трагикомедию, в основу которой положен реальный эмоциональный опыт участников. Спектакль поднимает вопросы двойственности человеческой природы, трудностей творческого пути и переживаний, с которыми сталкивался каждый из нас. Зрители увидят привычные ситуации в новом свете, что позволит глубже понять внутренние конфликты героев и их стремление к самовыражению», – отметила руководитель клуба Алёна Любина.

На концерте для всех гостей будет действовать дресс-код – официально-вечерний стиль. Регистрация каждого гостя обязательна, количество мест ограничено (в приоритете будут участники проекта и их группа поддержки).

Отметим, проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» реализуется благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея» администрации Пскова.

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