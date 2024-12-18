Встретиться с матерью-викингом и увидеть театр теней могут псковичи 19 декабря

10:27, 18 декабря 2024, ПАИ

Молодёжная вечёрка «Никольская», посвящённая Дню матери и завершению Года семьи, пройдёт на улице Некрасова, 10 в Пскове 19 декабря. Мероприятие начнётся в 18:30, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках вечёрки псковичи смогут увидеть коллекцию псковских головных уборов Ольги Дмитриевой, встретиться с матерью-викингом Елизаветой Максимовой, которая расскажет о детских забавах и занятиях матерей в X веке, смастерить панно, увидеть театр теней, угоститься Никольским квасом, сплясать пару танцев, получить наставления от дочерей. Также состоится встреча с матерями участников фольклорного ансамбля «Уграда», рассказали в областном центре народного творчества.

Мероприятие платное. Подробности по телефону (8 8112) 75-38-22.