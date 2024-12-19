Псковская область завершает год с 69,5 миллиарда рублей доходов консолидированного бюджета

10:15, 19 декабря 2024, ПАИ

Псковская область завершает 2024 год с 69,5 миллиарда рублей доходов консолидированного бюджета, сообщил губернатор Михаил Ведерников в начале бюджетного послания, с которым он выступает на сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Итоговые цифры мы, как и всегда, увидим только в январе. Тем не менее уже сейчас можно говорить о доходах консолидированного бюджета на уровне порядка 69,5 миллиарда. Год назад на аналогичную дату мы прогнозировали 67,5 миллиарда рублей. Таким образом, несмотря на все сложности, общими усилиями заданную высокую планку мы удержали», – сказал глава региона.

«Традиционно выражаю благодарность всем, кто внёс вклад в общую работу. Это главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, действующие сенаторы и депутаты Федерального Собрания, Андрей Анатольевич Турчак, команда представительства области, и, конечно, отдельные слова благодарности вам, депутатам Псковского областного Собрания», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.